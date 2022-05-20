القبض على ٤٥ متهما بقضايا مختلفة في واسط

2022/05/20 | 08:49 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مديرية شرطة واسط، اليوم الجمعة، عن القاء القبض على ٤٥ متهما بقضايا مخالفة في مناطق متفرقة من المحافظة.وذكرت المديرية في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “قسم مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية القى القبض على ثلاثة مطلوبين وفق احكام المواد (٢٨ و ٣٢) مخدرات، فيما قام قسم مكافحة الإجرام بالقاء القبض على […]

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