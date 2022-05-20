مبابي يتراجع عن حسم ملف انتقاله لريال مدريد

2022/05/20 | 09:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يحيط الغموض والترقب ملف انتقال النجم الفرنسي كيليان مبابي إلى ريال مدريد، حيث انتهت جولة جديدة من المفاوضات بين الطرفين، واضعة حلا لاختلافين رئيسيين، دون التوقيع على العقد النهائي.وبحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن جولة مفاوضات انتهت بالاتفاق بين مبابي وريال مدريد على نقطتين تتعلقان بمكافأة التوقيع وحقوق الصور.وأشارت الصحيفة إلى أن […]

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