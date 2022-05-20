جزائري أم مغربي؟ حقيقة أصول مخترع السيارة التي تعمل بالهيدروجين

2022/05/20 | 09:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداولت صفحات وحسابات جزائرية على مواقع التواصل الاجتماعي صورة ادعى ناشروها أنها لرجل أعمال من أصل جزائري يدعى فوزي لعمري ابتكر سيارة تعمل بالهيدروجين.

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