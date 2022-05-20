الإليزيه: الإعلان عن الحكومة الفرنسية اليوم

2022/05/20 | 09:06 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد قصر الإليزيه، بأنه سيتم الإعلان عن الحكومة الفرنسية الجديدة برئاسة إليزابيث بورن، بعد ظهر اليوم.وأضاف القصر الرئاسي، أنه بعد عدة أيام من الانتظار، سيتم الإعلان عن حكومة بورن الجديدة بعد ظهر اليوم، وسينعقد أول مجلس للوزراء لفترة خمس سنوات يوم الاثنين المقبل.وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اختار وزيرة العمل إليزابيث […]

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