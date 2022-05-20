اقتراح واحد فقط قدمه الأمير حمزة للملك عبدالله ولماذا رفضه العاهل الأردني؟

2022/05/20 | 09:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني إن أخيه الأمير حمزة قدم له طلبا وحيدا وذلك في بيان أعلن فيها عن عدد من الإجراءات ضده بعد أشهر من محاولة "كسر هواجسه".

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