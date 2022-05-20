الأردن.. 5 إجراءات ضد الأمير حمزة وما مصير عائلته؟

2022/05/20 | 09:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني بن الحسين عن إجراءات ضد أخيه، الأمير حمزة بن الحسين وذلك في بيان كشف فيه تفاصيل عن محاولات التفاهم مع ولي العهد الأردني السابق ضمن الأسرة الملكية عقب أحداث "الفتنة".

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