الجولة (32) تستكمل اليوم بإقامة أربع مباريات

2022/05/20 | 09:21 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تستكمل، اليوم الجمعة، منافساتُ الجولة (32) من مسابقةِ الدوري الممتاز، وذلك بإقامةِ أربع مبارياتٍ في ملاعب العاصمةِ والمحافظات.ففي تمامِ الساعةِ الرابعة عصراً يحلُ فريق أمانة بغداد ضيفاً على منافسه فريقِ الكرخ بملعبِ اللاعب الساحر أحمد راضي، وهو التوقيتُ نفسه الذي يستضيفُ فيه فريق الصناعة بملعبه في العاصمةِ بغداد جاره فريق الكهرباء.كما […]

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