القبض على عنصر

2022/05/20 | 09:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - نينوى

القت الاستخبارات العسكرية، القبض على احد عناصر ما تسمى الشرطة الاسلامية لداعش الارهابي في بادوش بنينوىوقال بيان للاستخبارات تلقته (بغداد اليوم)، ان "عملية اسفرت عن القاء القبض على احد الارهابيين في منطقة بادوش بنينوى كان يعمل عنصرا أمنيا لما تسمى ( الشرطة الاسلامية ) قبل التحرير".واوضح، انه " من العناصر الارهابية المطلوبة للقضاء وفق احكام المادة ٤ إرهاب حيث جرى بعدها تسليمه لجهة الطلب اصوليا".

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