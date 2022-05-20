بسبب الإنسداد السياسي.. تحذيرات من انهيار النظام السياسي في العراق - عاجل

2022/05/20 | 09:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادحذر القيادي في الاطار التنسيقي، النائب محمد الصيهود، اليوم الجمعة، من خطورة استمرار الانسداد السياسي في العراق، خلال المرحلة المقبلة.

وقال الصيهود، لـ(بغداد اليوم)، ان "هناك خطورة كبيرة جداً في استمرار الانسداد السياسي في العراق، خلال المرحلة المقبلة، فهذا الامر ربما يؤدي الى انهيار النظام السياسي في العراق، ولهذا على الجميع الحذر من هذا الامر بهذا الامر لن يكون فيه أي طرف رابح اطلاقاً، بل الكل سيكون خاسر".

وشدد على "ضرورة جلوس كل القوى السياسية على طاولة الحوار والتفاوض لانهاء الانسداد السياسي في العراق باسرع وقت، والابتعاد عن سياسية التهميش والاقصاء، التي لم تجلب أي خير للعملية السياسية".

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