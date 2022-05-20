المرور تؤكد تنفيذ توجيه رئيس الوزراء بتفعيل الإشارات المرورية

2022/05/20 | 09:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – محمد الطالبيأكدت مديرية المرور العامة اليوم الجمعة، تنفيذ توجيه رئيس الوزراء مصطفى وجه بتفعيل الإشارات المرورية.وقال مدير المرور العامة اللواء طارق اسماعيل لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس الورزاء وجه بتفعيل الإشارات المرورية ،وهو توجيه جاء منسجماً مع القانون الدولي"، لافتاً الى أن "هذا القرار يهدف الى نشر الثقافة المرورية".وأشار طارق الى أن "ما تداولته بعض القنوات بشأن عدم وجود تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء بخصوص تفعيل الإشارات المرورية هو عار عن الصحة والمراد به خلط الأوراق".وكانت مديرية المرور العامة، قد أعلنت يوم أمس الخميس، عن عدد حالات الوفاة خلال عام 2021 جراء حوادث السير، فيما أكدت أن نسبة الخطأ بالغرامات 1 بالمئة.وقال مدير المديرية اللواء طارق اسماعيل: إن "المديرية سجلت أكثر من 2000 حالة وفاة جراء حوادث السير في عام 2021، لذلك لجأنا إلى تطبيق ارتداء حزام الأمان كونه يقلل الخسائر جراء حوادث السير بنسبة 60 بالمئة"، مبيناً أن "التحديات الأمنية كانت تمنع تطبيق ارتداء حزام الأمان".

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