الحكيم: لا انفراجة للازمة السياسية في القريب العاجل

2022/05/20 | 09:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… رأى المحلل السياسي محمد علي الحكيم، ان الوضع السياسي الراهن لن يشهد انفراجة في القريب العاجل، لافتا الى ان الأيام المقبلة قد تشهد مباحثات بين الاطار والتيار من اجل الخروج من الانسداد السياسي.وقال الحكيم لـ /المعلومة/، ان “سياسة كسر العظم ولي الأذرع هي اللغة السائدة في الوقت الحاضر ما بين […]

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