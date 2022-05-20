“فوربس” تكشف النقاب عن دخل محمد صلاح السنوي ونجوم الرياضة

2022/05/20 | 09:51 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشفت مجلة forbes الأمريكية، المتخصصة في إحصاء الثروات ومراقبة نمو المؤسسات والشركات المالية حول العالم، عن دخل المصري محمد صلاح السنوي، ومركزه في قائمة أعلى الرياضيين دخلا.واحتل نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنكليزي، المركز الـ33، بقائمة أعلى الرياضيين دخلا على مستوى العالم.وحسب آخر تقرير صادر عن مجلة forbes، فإن ما جمعه […]

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