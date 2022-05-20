2022/05/20 | 09:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

يتوجه الجمعة وفد المنتخب العراقي لكرة السلة، صوب العاصمة الأردنية عمان، للدخول في معسكر تدريبي تتخلله مباريات ودية مع المنتخب الأردني، قبل التوجه إلى فلسطين لخوض غمار تصفيات كأس اسيا.

واختار محمد النجار، المدير الفني للمنتخب العراقي، 12 لاعبا للمشاركة في تصفيات كأس اسيا، التي ستقام في فلسطين مطلع يونيو/حزيران المقبل.

وتضم قائمة اللاعبين كلا من:

علي مؤيد، إيهاب حسن، كرار جاسم، عبد الله مجيد، فريد رعدي، حسان علي، محمد صلاح، محمد أمين، مراد علي، نورس ضرار، جاسم محمد، دي ماريو.

وسبق للمنتخب أن عسكر في مدينة دهوك لمدة 10 أيام، وأكمل تحضيراته في العاصمة بغداد بمشاركة أغلب لاعبيه، باستثناء دي ماريو الذي سيلتحق بالوفد في معسكر عمان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سلة العراق تواجه الأردن تحضيراً للتصفيات الاسيوية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سلة العراق تواجه الأردن تحضيراً للتصفيات الاسيوية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).