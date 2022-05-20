علماء صينيون يكتشفون جينا جديدا لتحسين محصول القمح

2022/05/20 | 10:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكتشف علماء صينيون جينا جديدا يمكن أن يعزز محصول القمح من خلال تحسين قدرة المحصول على تحمل الجفاف وفاعلية استخدام النيتروجين، وفقًا للأكاديمية الصينية للعلوم الزراعية.وقال العالم ما يو تشي: “يعتبر الجفاف ونقص النيتروجين من العوامل الرئيسية المقيدة التي تؤثر على محصول القمح العالمي”، بحسب وكالة “شينخوا”.وأضاف أن التعزيز الجيني لتحمل […]

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