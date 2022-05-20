موسكو تنفذ خططها لضم المناطق الأوكرانية المحتلة لـ

2022/05/20 | 10:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد نجاحها في مدينة ماريوبول الساحلية، بدت روسيا وكأنها تمهد الطريق، الخميس، لضم أجزاء من جنوب شرق أوكرانيا، والتي وصفها مسؤول رفيع المستوى في الكرملين بأنها تحظى "بمكانة جديرة في عائلتنا الروسية".

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