الأمانة العامة: أعمال تطوير أور الأثرية دخلت حيز التنفيذ

2022/05/20 | 10:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-واع-آمنة السلامي

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، عن توجة حكومي بتخصيص مبلغ 10 مليارات دينار لتطوير مدينة أور الأثرية.

وقال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد لوكالة الأنباء العراقية(واع): إن" اللجنة المعنية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء برئاسة الأمين حميد الغزي مستمرة باجتماعاتها من أجل تطوير مدينة أور الأثرية"، مبيناً أن"الاجتماع الأخير وجه بتخصيص مبلغ 10 مليارات دينار من صندوق محافظة ذي قار لغرض المباشرة في انشاء البنى التحتية للمدينة السياحية المجاورة لمدينة أور الأثرية".

وأكد مجيد أنه "تم اتخاذ جميع الإجراءات لتطوير مدينة أور الأثرية حيث تم التعاقد مع إحدى الشركات المحلية" ،مؤكداً أن" الشركة باشرت بالعمل بانشاء البنية التحتية للمدينة السياحية تمهيداً للمباشرة ببقية الأعمال داخل مشروع التطوير".

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