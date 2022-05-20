2022/05/20 | 10:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت منظمة الصحة العالمية إنها تلقت

تقريرا من سلطنة عمان بتاريخ 28 أبريل

الماضي يفيد بإصابة رجل بفيروس متلازمة

الشرق الأوسط التنفسية (MERS-CoV)، مشيرة

إلى أن حالته غير مستقرة.

وقالت المنظمة إن إصابة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منظمة الصحة العالمية: إصابة شخص بفيروس نادر في سلطنة عمان) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منظمة الصحة العالمية: إصابة شخص بفيروس نادر في سلطنة عمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).