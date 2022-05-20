بوبوفا: جائحة كورونا قد تنتهي قريبا لكن الفيروس سيبقى معنا

2022/05/20 | 10:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت رئيسة الهيئة الفيدرالية الروسية

لحماية المستهلك، آنا بوبوفا، عن أملها

في أن تنتهي جائحة الفيروس التاجي

"كورونا" في المستقبل المنظور، لكن

"الفيروس بحد ذاته لن يختفي

وقالت في ردها على سؤال حول "آ

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