بعدما هاجم غزو أوكرانيا.. شاهد كيف تراجع كولونيل روسي عن كلامه وأشاد بـ

2022/05/20 | 10:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد ميخائيل خودارينوك، وهو كولونيل روسي سابق، غزو بوتين لأوكرانيا عبر التلفزيون الرسمي الحكومي، لكنه تراجع عن موقفه وكانت له نبرة مختلفة بشكل ملحوظ فيما بعد.تقرير مراسل CNN ماثيو تشانس يسلط الضوء على القضية.

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