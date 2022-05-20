دراسة تدق ناقوس الخطر.. تزايد خطر التنمر الإلكتروني ضد الأطفال

2022/05/20 | 10:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في وقت تحذر فيه الجهات المختصة، من تداعيات التنمر على الأطفال، كشفت دراسة حديثة أن النسبة الأعظم من حالات التنمر، تقع عبر "الإنترنت".

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