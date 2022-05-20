العراق يضرب موعدا جديدا مع الغبار.. متى سيبدأ؟

2022/05/20 | 10:40 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، عن حالة الطقس في العراق للأيام المقبلة، فيما توقعت حدوث عواصف ترابية وانخفاض في درجات الحرارة.

ظهرت المقالة العراق يضرب موعدا جديدا مع الغبار..



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