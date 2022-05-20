دراسة تزعم أن تناول وعاء من فاكهة محددة كل يوم قد يقي من الخرف!

2022/05/20 | 10:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… اقترح بحث أن تناول وعاء صغير من التوت البري كل يوم يمكن أن يساعد في درء الخرف.واختبر العلماء إعطاء كبار السن الأصحاء ما يعادل 100 غرام من الفاكهة كل يوم.ووجد أن المتطوعين الذين تناولوا مسحوقا من الفاكهة – التي تشتهر بطعمها المر – يتمتعون بذاكرة أفضل بعد 12 […]

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