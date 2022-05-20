مجلس القضاء الاعلى يصدر توضيحا ويدعو القوى السياسية الى عدم ادخاله في خلافاتهم

2022/05/20 | 10:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اوضح مجلس القضاء الاعلى ان الدستور

يؤكد على استقلال القضاء وان مجلس

القضاء الاعلى يحرص دوما على

استقلاليته وحياديته وهو ليس طرفا في

الخلافات السياسية بل ان قراراته هي

نتاج حيثيات كل قضية والادلة المتو

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