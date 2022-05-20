تعرف على اسعار صرف الدولار مقابل الدينار الامريكي

2022/05/20 | 10:46 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ شهدت أسعار صرف الدولار، اليوم الجمعة، استقراراً في الأسواق المحلية وسجَّلت أسعار بيع الدولار، 148300 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 148200 دينار لكل 100 دولار.

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