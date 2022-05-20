ضحاياه بالملايين.. الإطار التنسيقي يتحدث عن خطأ ارتكبته حكومة الكاظمي - عاجل

2022/05/20 | 10:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى اكد القيادي في الاطار التنسيقي تركي العتبي، الجمعة، بان اكثر من 3 ملايين عراقي خلف اسوار العشوائيات.وقال العتبي في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان" العشوائيات تشكل ظاهرة خطيرة في العراق بسبب تداعياتها الانسانية بالاضافة الى كونها بيئة خصبة لخلق الكثير من المشاكل للمجتمع ناهيك عن قلة الخدمات الاساسية والفقر والعوز المادي".واضاف العتبي،انه" اكثر من 3 ملايين عراقي يسكنون خلف اسوار العشوائيات والارقام ربما اكبر لاننا امام ظاهرة تزداد وتيرتها في كل المحافظات دون استثناء وخاصة بغداد مؤكدا بان ترك هذا الملف دون قوانين تساهم في احتوائها ستخلق مشاكل لاحصر لها".واشار الى ان" خزينة العراق تشهد وفرة جيدة في الاموال لو جرى استغلالها في اطار معالجة العشوائيات سيكون الموقف جيد لكن يبدو ان اخطاء حكومة الكاظمي مستمرة في التغاضي عن المشاكل الاستراتيجية في البلاد لافتا الى ان وضع العشوائيات مؤلم ويثير القلق في نفس الوقت".وتعاني اغلب المحافظات من تفاقم ازمة العشوائيات السكنية بشكل كبير في السنوات الماضية خاصة مع تنامي الفقر والعوز المادي..

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