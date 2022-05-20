القبض على متهم انتحل صفة قاض في بغداد

2022/05/20 | 10:59 - المصدر: بغداد اليوم

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تمكنت مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد / مكتب المنصور لمكافحة الإجرام من القاء القبض على متهم لقيامه بإنتحال صفة قاض في مجلس القضاء الاعلى.وقال بيان لمكافحة الاجرام تلقته (بغداد اليوم)، انه "تمت عملية القبض بعد توافر معلومات عن قيام المتهم بالدخول إلى محكمة تحقيق الكرخ بصفته قاضيا، ليتم تدوين أقواله ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف".

واضاف " قرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة ١٦٠ من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل".

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