2022/05/20 | 11:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أثبت العلماء أن للقهوة فوائد كثيرة كونها تحفز الجهاز الهضمي وتعتبر من مضادات الأكسدة الجيدة وتساعد بإفراز الصفراء، ولكن ضمن شروط تحدد الاستهلاك اليومي لها.في الوقت ذاته لا ينصح بشرب القهوة في وقت واحد مع عدد من الأطعمة والمشروبات أو بعدها بفترة زمنية قصيرة.قدمت مختصة علم الوراثة وخبيرة التغذية، الروسية سفيتلانا […]

ظهرت المقالة خبيرة تغذية لا تنصح باحتساء القهوة مع هذه المواد أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبيرة تغذية لا تنصح باحتساء القهوة مع هذه المواد) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبيرة تغذية لا تنصح باحتساء القهوة مع هذه المواد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).