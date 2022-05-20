سيناتور أميركي: سنقترض من الصين لدعم أوكرانيا

2022/05/20 | 11:13 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ صرح السيناتور راند بول بأن الولايات المتحدة ستضطر إلى اقتراض أموال من الصين لمنح أوكرانيا حزمة مساعدات قياسية بقيمة 40 مليار دولار.وكشف بول في مقابلة مع بوابة “بريتبارت” أن الميزانية الأمريكية لا توجد بها الأموال الضرورية للوفاء بالالتزامات الموعودة لكييف.وقال السيناتور الأمريكي بهذا الشأن: “أعتقد أنه من المهم معرفة أنه لا […]

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