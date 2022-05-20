لأقل من نصف سعره في مارس.. مجددا الروبل يقفز أمام الدولار بتداولات الخميس

2022/05/20 | 11:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفع سعر صرف العملة الروسية "الروبل" أمام الدولار في تداولات الخميس، ليصل إلى 62.13 روبلا أمام الدولار وذلك مع استمرار العمليات العسكرية التي أعلن عنها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين في أوكرانيا منذ الـ24 من فبراير/ شباط الماضي.

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