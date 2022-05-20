تجويف بعمق 200 متر.. علماء الكهوف يعثرون على غابة مخبأة داخل حفرة عملاقة في الصين

2022/05/20 | 11:17 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثر فريق علماء استكشاف الكهوف على حفرة عملاقة في مقاطعة لاي بالصين، ويصل عمقها لـ200 متر، حيث عثروا أيضًا على الأشجار القديمة التي نمت في قاعه مكونة "غابة بدائية محفوظة جيدًا".يصل ارتفاع الأشجار في تلك الغابة لـ40 مترًا وفي أسفل منها نباتات تصل لما يقرب طول الإنسان.وقد تم اكتشاف أكثر من 30 حفرة في مقاطعة لاي الصينية.ويذكر أن الحفر العملاقة تتركز بشكل أساسي في الصين والمكسيك وفي بابوا وبابوا غينيا الجديدة.

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