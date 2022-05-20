باسم خشان يكشف آخر تطورات مبادرة المستقلين ويحدد سبب الإنسداد السياسي في البلاد

2022/05/20 | 11:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف النائب المستقل باسم خشان، اليوم الجمعة، عن آخر التطورات في مبادرة المستقلين، فيما أشار الى إمكانية انضمام كتل سياسية لمبادرة المستقلين.

وقال خشان في تصريح لـ (بغداد اليوم) إنه "الى الآن لم تنضم كتل جديدة الى المبادرة بشكل رسمي لأنه لازال من المبكر حيث تم إطلاق المبادرة قبل أيام".

واضاف ان "اللجنة التي تم تشكيلها من المستقلين للتحاور مع الكتل بدأت عملها ومن الممكن ان نشهد انضمام بعض الكتل لمبادرة المستقلين وانتهاء الأزمة السياسية".

وأوضح الخشان ان "سبب الانسداد السياسي هو تعنت الكتل السياسة وتمسكها بحلول لا ترضي الشارع العراقي".

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