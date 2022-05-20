2022/05/20 | 11:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: LMLdI_CfaSE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الاوساط الامريكية تدفع لاستخدام القوة في العراق) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الاوساط الامريكية تدفع لاستخدام القوة في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).