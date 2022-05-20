النرويج.. 4 جرحى بحوادث طعن متفرقة

2022/05/20 | 11:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الشرطة النرويجية، الجمعة، إن أربعة أشخاص على الأقل أصيبوا بجروح بهجمات طعن "عشوائية" في منطقة "نوميدال" جنوب شرق النرويج.

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