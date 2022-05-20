2022/05/20 | 11:39 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة الصحة الفرنسية اكتشاف أول حالة يشتبه في إصابتها بفيروس جدري القرود على الأراضي الفرنسية في منطقة باريس/إيل دو فرانس، وسط مؤشرات على انتشار الفيروس في جميع أنحاء العالم.ويسبب فيروس جدرى القرود أعراض الحمى وطفحا جلديا بشكل مميز حيث تبرز حبوب على الجلد.وعادة ما يكون خفيفا، لكن هناك سلالتين […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اكتشاف أول حالة يشتبه بإصابتها بـ”جدرى القرود” في باريس) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اكتشاف أول حالة يشتبه بإصابتها بـ”جدرى القرود” في باريس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).