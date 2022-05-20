2022/05/20 | 11:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يلتقي فريق ريال مدريد مساء اليوم الجمعة مع نظيره ريال بيتيس في الدوري الإسباني لموسم 2021/2022.ريال مدريد يستقبل ريال بيتيس على ملعب “سانتياجو برنابيو”، وذلك ضمن لقاءات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من الدوري الإسباني.يتصدر ريال مدريد الترتيب بـ 85 نقطة بعدما تعادل في الجولة الماضية مع قادش بهدف لمثله، بينما ريال […]

ظهرت المقالة الرقصة الأخيرة..



ريال مدريد يلاعب بيتيس في بروفة نهائي الأبطال أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرقصة الأخيرة.. ريال مدريد يلاعب بيتيس في بروفة نهائي الأبطال) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرقصة الأخيرة.. ريال مدريد يلاعب بيتيس في بروفة نهائي الأبطال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).