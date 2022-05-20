2022/05/20 | 12:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حركة إرادة ببيان غاضب: نستنكر محاولات النيل من القضاء

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حركة إرادة ببيان غاضب: نستنكر محاولات النيل من القضاء) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حركة إرادة ببيان غاضب: نستنكر محاولات النيل من القضاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).