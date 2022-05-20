الديمقراطي الكردستاني يتحدث عن

2022/05/20 | 12:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

رجحت القيادية في الديمقراطي الكردستاني، اليوم الجمعة، أن تشهد الايام القادمة حصول انفراجة وتقارب بين حزبها والاتحاد الوطني، مبينة أن الطرفين سيتباحثان حول الملفات التي تسببت في تباعدهما مؤخرا.

وقالت جنار سعد في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم) إن هناك "مساع حثيثة لبدء المحادثات بين الديمقراطي والاتحاد الوطني"، مبينة أن "مباحثات الطرفين ستتركز على الملفات التي تسببت في تباعدهما عن بعض".

وأوضحت أن "اي تطور او تقدم في علاقات الديمقراطي والاتحاد سينعكس ايجابا على نفسية ومعيشة وحركة السوق والاستقرار في اقليم كردستان"، معربة عن "تفاؤلها بتوصل تلك المساعي الى نتائج مرضية".

فيما أوضحت القيادية في الديمقراطي الكردستاني جنار عبدالله أنه "ليس بالضرورة ان تعلن تفاصيل هذه المساعي والمحاولات للتقريب بين الطرفين الى الرأي العام عبر وسائل الاعلام".

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