فييرا يعتدي على أحد مشجعي إيفرتون (فيديو)

2022/05/20 | 12:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قام المدير الفني لنادي كريستال بالاس الفرنسي، باتريك فييرا، بالاعتداء على أحد مُشجعي إيفرتون، بعد مباراة الفريقين في الدوري الإنجليزي.وحل ريستال بالاس حل ضيفا على إيفرتون، مساء أمس الخميس، بملعب “جوديسون بارك”، في مباراة مؤجلة من الجولة 33، نجح أصحاب الأرض في تحويل النتيجة من خسارة بهدفين نظيفين إلى فوز بنتيجة 3-2.[…]

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