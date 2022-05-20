انضمام فنلندا والسويد للناتو.. ولادة جديدة للحلف أم بداية صراع شامل؟

2022/05/20 | 12:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فنلندا والسويد على بعد خطوات من الناتو، حلف شمال الأطلسي يوسع قاعدته العسكرية، روسيا تتوعد وتهدد، والعالم يترقب، هذا ما تشهده الساحة السياسية الدولية خلال الأيام القليلة الماضية، وسط تساؤلات حول أهمية انضمام البلدين للحلف؟ وتأثير ذلك على التوازنات مع روسيا؟

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