الدفاع المدني يخمد حريقاً وسط بغداد

2022/05/20 | 12:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الجمعة، عن إخماد حريق وسط بغداد.

وذكر بيان لمديرية الدفاع المدني تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "فرق الدفاع المدني تمكنت من احتواء حريق اندلع داخل مخزن للمفروشات القديمة على سطح بناية متهالكة في منطقة الكرادة قرب مجمع المشن في بغداد".

وأشار البيان الى أن "المديرية زجت بعجلة السلم المخصصة للأبنية المرتفعة لتعجيل السيطرة على النيران وإبعاد خطر انتشار الحريق الى طوابق البناية وما يجاورها من أبنية تجارية ملاصقة لموقع الحادث وأنهت الحريق دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية"، مبيناً أن "سبب الحادث كان نتيجة الإهمال بشروط السلامة والخزن الصحيح" .

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