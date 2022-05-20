أمريكيون بارزون يسخرون من زلة بوش عن العراق

2022/05/20 | 12:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت زلة لسان الرئيس الأمريكي الأسبق

جورج بوش الابن خلال خطاب بشأن العملية

الروسية الخاصة في أوكرانيا، سخرية عدد

من الشخصيات الإعلامية الأمريكية

الشهيرة.

وكتب الاستعراضي الفكاهي والمقدم

التلفزيوني ج

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