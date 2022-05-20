طفل أبصر النور على متن خطوط

2022/05/20 | 12:17 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنجبت امرأة طفلًا سليمًا في مرحاض على متن رحلة تابعة لخطوط فرونتير الجوية، وفقًا لما نشرته شركة الطيران عبر موقع فيسبوك..ماذا حصل بالتفاصيل؟

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