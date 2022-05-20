إتجاهات الأزمات في التقسيم الدولي للعمل. أفكار حول صعود الصين - حازم كويي

2022/05/20 | 12:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حازم_كويي إتجاهات الأزمات في التقسيم الدولي للعملأفكار حول صعود الصين ستيفان شمالتس*ترجمة:حازم كوييمنذ أزمة كوفيد 19، كان الصراع الرئيسي بين الولايات المتحدة والصين يدورعلى شفاه الجميع،حيث يُلقي كل طرف اللوم على الطرف الآخر في أصل وإنتشار "الفيروس الصيني"، بالعقوبات والتهديدات المتبادلة، والخلافات حول قانون الأمن الصيني الجديد في هونغ كونغ،الذي يميز العلاقات الثنائية بين البلدين.



لكن الو ......





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