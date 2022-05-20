ذكريات عن الحرب - هدى توفيق

2022/05/20 | 12:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#هدى_توفيق ذكرى عن قصة ( أنا والحصاد الجنوني ) هذا الحديث بالطبع يخصني ،لا أتقن الكتابة عن المناسبات الوطنية ، أو بمعنى أدق التفاعل معها بقدر كبير إلى حد التعبير القصصي أو الإبداعي بشكل عام.



ربما لأني أشعر أنه حدث كبير في حينه أو حتى بعد وقت مروره.



من الصعب أن يستوعبه عقلي كاملًا ؛ لجلل هذا الحدث.



فقصدية ترتيب الكلمات وتطويعها لصنع عمل أدبي شئ شديد الصعوبة علي.



فالكتابة بالنسبة لي حالة نستلهمها بعد عناء ......





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