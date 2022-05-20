المناضل اليساري حين يهوى الوضوح.....32 - محمد الحنفي

2022/05/20 | 12:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_الحنفي الوضوح في الممارسة يستلزم الوضوح في الفكر:.....3ويمكن أن نعتبر الفكر موجها للممارسة، بصفة عامة؛ لأن الفكر، عندما لا يكون موجها للممارسة، التي تنتظم في إطار المجتمع، فإننا، سنجد أنفسنا ،غير قادرين على إعطاء الفكر قيمة معينة، مع أن ممارسة الإنسان، أي إنسان، كيفما كان نوعه، لا بد لها من فكر يوجهها؛ لأن الإنسان، لا يمكن أن يمارس بدون توجيه الفكر، ولا يمكن لأي فكر أن ينمو، وأن يزدهر، بدون الاحت ......





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