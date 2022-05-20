اخماد حريق على سطح بناية وسط بغداد

2022/05/20 | 12:26 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الجمعة، عن اخماد حريق اندلع داخل مخزن للمفروشات القديمة على سطح بناية متهالكة في منطقة الكرادة في بغداد.وذكرت المديرية في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “فرقها تمكنت من احتواء حادث حريق اندلع داخل مخزن للمفروشات القديمة على سطح بناية متهالكة في منطقة الكرادة قرب مجمع مشن […]

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