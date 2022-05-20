2022/05/20 | 12:30 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: LZoh_jDRM74

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ثلاث مناشدات من مواطن عراقي) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ثلاث مناشدات من مواطن عراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).