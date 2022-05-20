2022/05/20 | 12:32 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- إحباط محاولة تهريب 5 شاحنات محملة بالحنطة على طريق الديوانية - المثنى
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إحباط محاولة تهريب 5 شاحنات محملة بالحنطة على طريق الديوانية - المثنى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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