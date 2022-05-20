الإطاحة بـ17 متهماً بتجارة وتعاطي المخدرات في ميسان

2022/05/20 | 12:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ميسان

تمكنت القوات الأمنية، اليوم الجمعة، من الإطاحة بـ 17 متهماً من متاجري ومتعاطي المخدرات في ميسان خلال 72 ساعة الماضية.

وقالت قيادة شرطة المحافظة في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إنه "عملاً بتوجيهات قائد شرطة ميسان، وبهدف مكافحة جرائم المخدرات والحد من تفشيها، نفذت مفارز قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية خلال 72 ساعة الماضية وبإشراف مدير قسم المخدرات عملية مداهمة وتحري في مناطق متفرقة من مركز واقضية محافظة ميسان ".

وأضافت ان العملية اسفرت عن القبض على 17 متهماً بتعاطي وترويج المواد المخدرة والمطلوبين وفق المادتين 28 و32 من قانون العقوبات، وذلك بالاعتماد على الجهد الاستخباري وتعاون المواطنين من خلال الاتصال على الرقم المجاني 178"، مبينة انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

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