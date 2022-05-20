إسرائيل تكشف عن أسلوب يعتمده حزب الله لنقل أسلحة إلى لبنان

2022/05/20 | 12:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم الجيش الإسرائيلي حزب الله بنقل أسلحة من إيران إلى لبنان عبر "رحلات مدنية" هبطت في مطار دمشق الدولي.

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